Si ya era complicada la conciliación de la vida familiar y laboral, lo está siendo mucho más durante la pandemia. Primero, durante el confinamiento, con los niños y niñas sin colegio y en casa durante meses; y ahora, cuando los niños se ponen malos y no pueden ir al colegio, dan positivo en coronavirus o están en contacto con alguno.

Laura Baena, fundadora del Club Malasmadres, ha querido expresar en El Objetivo al ministro de Sanidad lo que muchas familias le han hecho llegar: "Nos hemos sentido abandonadas durante la pandemia. Estamos esperando un plan de conciliación que no llega", ha reclamado. "La conciliación está en tierra de nadie", ha asegurado.

Mientras este llega, 'Malasmadres' ha contado que miles de mujeres han renunciado a su vida laboral y se están quedando atrás, y que muchas familias tienen que elegir entre salud o comer, que implica ir a trabajar en cualquier circunstancia.

"¿Dónde esta la cuota de responsabilidad cuando solo está el 'Plan Me Cuida' y no hay medidas claves como el teletrabajo por imperativo legal o bajas para padres o madres cuyo hijo entre en contacto con un positivo?", se ha preguntado Baena, pidiendo responsabilización al Gobierno.

El ministro de Sanidad ha defendido que, aunque "quedan cosas por hacer, se han hecho cosas", como el 'Plan Me Cuida' o el facilitar la incapacidad temporal para familias cuyo hijo de positivo, la a ley de teletrabajo o la prolongación de ERTES "que ayuda a esta tarea de conciliación".

Así, ha recalcado que aunque la situación es complicada para todos e inédita, "este tema esta muy presente en la agenda del Gobierno". "Vamos a seguir trabajando en esa línea", ha mantenido.

Laura Baena ha vuelto a insistir en que no se pueden dejar esas medidas a carácter voluntario porque "no son suficientes y no se están cumpliendo".