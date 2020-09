La cultura es uno de los sectores que más afectados se han visto por las medidas restrictivas y de confinamiento para frenar y controlar la epidemia de coronavirus en España. Por ello, ha intervenido en El Objetivo el actor y director teatral Josep María Pou para lanzarle una reflexión al ministro de Sanidad relativa a la situación actual.

"Me gustaría que reflexionara conmigo acerca de lo que, como ciudadano, creo que nos está pasando. Nos han convertido ustedes en unos descreídos. Hemos perdido toda la confianza a base de contradicciones y luchas internas; con todo lo que ustedes nos están diciendo en previsión al futuro, pero no cambiando ni mejorando el presente", ha planteado Pou.

En este sentido, el actor y director ha señalado que, aunque sabe que estamos viviendo un momento insólito y que es difícil gestionar esta situación, le gustaría que desde el Gobierno "pudieran dar más voz, mucha más voz, a los expertos sanitarios, a los científicos", porque "quizá esas personas pudieran devolver la confianza".

A ello ha respondido Salvador Illa, afirmando que se toma esa reflexión "muy en serio y como un estímulo para mejorar las cosas". Ha asegurado que desde el Gobierno se "han esforzado por dar toda la voz a los científicos y a los técnicos", y ha añadido: "Todas las decisiones las hemos tomado bajo la guía de la ciencia, pero esta pandemia nos ha enseñado a ser humildes y hemos tenido que variar muchas posiciones conforme hemos ido descubriendo más cosas del virus".

"Señor ministro, ¿voy a Madrid o me quedo en mi casa?"

Bou ha invitado al titular de Sanidad a asistir a una representación teatral para que pueda comprobar "que es uno de los lugares más seguros del país en este momento, cumpliendo todas las medidas sanitarias, ocupando sitios previamente asignados sin moverse". Todo con el objetivo de "alimentar la mente y el espíritu con el espectáculo que están viendo, lo cual es, en definitiva, mejorar la salud".

Illa ha agradecido la invitación del artista y ha aseverado tener "constancia directa de que el sector de la cultura ha hecho un esfuerzo ingente por adaptarse y generar un entorno seguro en medio de la pandemia". A este respecto, ha incidido: "Así ha sido, y así he tenido ocasión de reconocerlo cuantas veces se me ha preguntado porque no hay constancia de brotes ni de casos de contagio en entornos culturales".

Finalmente, Josep María Pou ha indicado a Illa que su agenda laboral le obliga a desplazarme en unos días a Madrid por un compromiso profesional. Ante esa situación, le ha preguntado: "Ministro, ¿qué hago? ¿Voy a Madrid el jueves o me quedo en mi casa en Barcelona?". Así ha respondido Illa: "En el caso –que yo espero y deseo– de que la Comunidad de Madrid atienda a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, puede y debe venir a Madrid".

"Las decisiones que hemos pedido que se tomen no impiden que siga habiendo desplazamientos por motivos profesionales y, con los aforos que están ahora vigentes en Madrid, llevar a cabo la tarea que usted venga a hacer, que entiendo que es una representación cultural en un entorno seguro, y por tanto se puede seguir haciendo", ha concluido Illa.