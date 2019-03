José Antonio Monago: “Las europeas han dado un toque de atención a los grandes partidos”

“La corrupción es otro elemento. La regeneración en la vida política española es necesaria. Bárcenas se tiene que resolver”, ha opinado Monago, que considera que “el tiempo de la Justicia es mucho más lento que el tiempo que exigen los ciudadanos” para que se resuelvan estos casos. “Generan gran insatisfacción porque no se ven los resultados de estos procedimientos judiciales”, ha añadido.

Pese a los resultados de los comicios europeos, no cree que en España “se esté llegando al fin del bipartidismo” y ha ilustrado con el ejemplo de Extremadura, “donde PP y PSOE han cosechado el 73% de los votos”. “Sí ha habido un toque de atención en España y en Europa porque los ritmos de las reformas van muy lentos”, ha dicho. En este sentido ha criticado que se haya aprobado un sistema de garantía juvenil que “no se ha puesto en marcha”. En su opinión, el Gobierno de Mariano Rajoy “está muy sensibilizado con el tema y le preocupa”.

Sobre la recuperación económica, Monago sostiene que “la economía se está moviendo a otro ritmo, aunque no al que desean los ciudadanos”. Ha puesto como ejemplo que en los tres primeros meses del año la recaudación de impuestos en Extremadura ha subido. “Eso es que hay más consumo. Hay estímulos que dicen que las cosas se ven de otra manera, pero hay que acelerarlas”, ha añadido.

Sobre el auge de los partidos de extrema derecha en Europa, cree que los extremos “son estridencias que no vienen bien”. “A mí me asusta tanto la extrema derecha como la extrema izquierda y ahí se ubican algunas formaciones en España”, ha dicho Monago, para quien Vox está “muy a la derecha” y podría catalogarse dentro de este grupo.

Sobre su gestión en Extremadura, ha defendido la instauración de una renta básica para los que no tienen ningún tipo de ingresos, unas ayudas “de las que ya se benefician 1.500 personas”, y cree que en materia social los dos últimos años “han sido expansivos porque “se han eliminado cargas burocráticas” y este ahorro “se ha destinado a mejorar los servicios esenciales”. También ha defendido que en Extremadura la tasa de pobreza, que hoy es del 30%, está disminuyendo pues “de 2007 a 2011 era del 40%”.

También ha opinado sobre el proceso interno dentro del PSOE para elegir a su nuevo secretario general. En su opinión, “el PSOE se ha abierto en canal” y la aspiración del partido hoy “debe ser ilusionar y no ganar las elecciones europeas”. Sobre la celebración de primarias, se ha mostrado a favor de que voten los afiliados, aunque cree que “si una persona tiene vocación política y quiere presentarse y hacer campaña, o tiene una corporación detrás o no tiene dinero para hacerlo”. “Con el modelo de primarias abiertas de ‘un ciudadano, un voto’ yo no hubiera podido ser nunca presidente porque no hubiera podido darme a conocer en Extremadura”, ha dicho.