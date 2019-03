Iñaki Gabilondo, sobre el proceso soberanista: "Jamás me animaría a invitar a mi país a esa aventura con sólo la mitad de la población"

CREE QUE "ESTAMOS LLAMADOS" A CONSTRUIR UN NUEVO CONSENSO

El periodista Iñaki Gabilondo ha asegurado en El Objetivo que "la sociedad catalana está partida, son problemas sociológicos que no se resuelven cambiando un gobierno". El periodista no cree que las denuncias de corrupción vayan a influir demasiado en el resultado de las elecciones catalanas del próximo 27S, en las que "si no gana el independentismo, esto no habrá acabado porque se pedirá un nuevo statu quo". "El próximo Gobierno no tendrá mayoría así que estamos llamados a construir un nuevo consenso", ha explicado Gabilondo, quien vaticina: "La anilla de la granada ha sido quitada ya... esto no tiene mucha marcha atrás".