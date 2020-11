Ana Pastor entrevista en El Objetivo a Gorka Landaburu y Consuelo Ordóñez, víctimas de ETA, para analizar por qué la banda terrorista vuelve a ser tema de debate en el Congreso de los Diputados. "No hay que olvidar, pero hay que intentar ver el futuro. ETA ha desaparecido, le hemos ganado la batalla", ha señalado Landaburu, que no obstante ha afirmado que no va a aceptar que "gente que no lo ha vivido use a las víctimas".

En la misma línea se ha expresado Ordóñez, que se ha preguntado cómo, con "todos los temas que hay para hacer oposición", se vuelve a este: "Los políticos de hoy dejan mucho que desear si necesitan politizar nuestra causa, que está por encima de los intereses de los partidos. Tendría que ser una causa blanca. Tendrían que venir todos detrás. Sería el mayor respeto y el mejor homenaje a las víctimas, que nos dejaran fuera de este barro".