"Yo lo he hecho a las 16:26 minutos, he pedido un Cabify desde Barcelona y, que curioso, estaban trabajando", aseguraba el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, en pleno directo de El Objetivo.

Una afirmación de la que Ana Pastor dudó desde el primer momento: "Nos ha llegado un pantallazo, yo diría que es el mismo, a través de redes, ¿usted ha hecho la comprobación? ¿Sale de su propio teléfono ese pantallazo?".

Tras estas preguntas de la periodistas, Sanz comenzó a cambiar de versión: "No sé, yo no lo he visto, yo lo he sacado porque lo he pedido, es un compañero, yo es que no uso Cabify". Aseguró el taxista que lo había "pedido" cuando minutos antes aseguró que lo había hecho él mismo.

Tras unos minutos, finalmente Ana Pastor desmintió ese bulo en pleno directo: "Hemos hecho la comprobación, hay diez personas del equipo de Barcelona y no hay manera, no hay servicio de Cabify".