Diego Torres: "He cometido un error en todo el proceso, no abrir la boca hasta ahora"

#OBJETIVODIEGOTORRES | ESTÁ ACUSADO DE HASTA NUEVE DELITOS EN EL 'CASO NÓOS'

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, reconoce en El Objetivo que ha sido un error "no abrir la boca hasta ahora". Torres, acusado de hasta nueve delitos en el 'caso Nóos', asegura que "no hay un solo párrafo del escrito de acusación que no pueda desmentir categóricamente".