La mayor preocupación de los vecinos de El Paso son sus casas. Muchos ya saben que las han perdido, que han quedado sepultadas por la lava. Por el momento son 348 las familias afectadas. Otros, sin embargo, viven estos días con extrema incertidumbre, pues aunque han sido desalojados de sus viviendas la lava está cerca pero aún no ha acabado con ellas.

laSexta ha charlado con dos de las afectadas, que se encuentran alojadas en un hotel de Fuencaliente y trasladan dolor e inquietud ante la situación. Nieves reconoce que lo que le quita el sueño es saber qué pasará con su casa: "El pensamiento que me pasa por la cabeza es mi casa, el sacrificio con el que la hemos hecho y lo que había dentro, que poco a poco lo fui comprando. Eso es lo que tengo en la mente, mi casa y la de mis hijos".

Ascensión sabe que sí ha perdido su casa. "Vi la explosión, pensé que se me venía encima y salimos corriendo con mi nieto de tres años", recuerda, haciendo referencia a la pesadilla que han vivido. Además, la vecina ha aprovechado para lanzar un mensaje pidiendo ayuda: "Lo único que pido es que no nos olviden. A las autoridades, que nos den techo. Somos humildes trabajadores y va a ser difícil volver a pasar 17 años para tener un hogar". Y añade: "Ahora somos el centro de atención, pero cuando se vaya la lava se irán las cámaras. No nos olviden, las ayudas, por favor".