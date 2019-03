Castellón: "Casa Real nos ha dicho que no da declaraciones porque Pilar de Borbón no es familia real sino familia del rey"

PILAR DE BORBÓN NO DA EXPLICACIONES

El director de Investigación de laSexta, Joaquín Castellón, explica en El Objetivo que tras varios intentos para hablar con Pilar de Borbón sobre los 'papeles de Panamá', no han conseguido ponerse en contacto. La Casa Real ha explicado que no valorarán los hechos ya que Pilar de Borbón "no es familia real".