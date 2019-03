Antonio Marina: "No tenemos trabajo, ni lo vamos a tener, para tantos universitarios"

#OBJETIVOPRECARIOS | ¿ESTAMOS ANTE UNA GENERACIÓN PERDIDA?

El filósofo José Antonio Marina asegura que no todo el mundo tiene que ir a la universidad, y resalta las ventajas de la formación profesional. "La tasa de universitarios en España es muy alta, pero no por una razón específicamente de vocación". Apunta que, hace no muchos años, era el único modo de, en una sociedad muy clasista, ascender socialmente. "Tener una formación profesional de alto nivel es muy importante. No tenemos trabajo, ni lo vamos a tener, para tantos universitarios".