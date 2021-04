El portavoz del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, critica al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya impulsado un "plan B" legislativo para cuando llegue el fin del estado de alarma. "El Gobierno de la nación tenía la responsabilidad de dotar de seguridad jurídica a las comunidades autónomas en su lucha diaria contra la pandemia", sentencia.

No obstante, Martínez-Almeida no detalla cuál será la posición de su grupo el próximo nueve de mayo, cuando Sánchez ha previsto el fin del estado de alarma. En el caso de que pidiesen prorrogarlo, no ha adelantado hacia dónde se inclinaría su voto.

"Pedro Sánchez, por ahora, ha dicho que ya no va a haber estado de alarma y no ha dado ninguna otra solución", señala. Y añade que "no puede ser que el 10 de mayo las CCAA se encuentren prácticamente indefensas para seguir en el combate contra la pandemia".