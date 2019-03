Agustín Conde, de PP: "Tan democrático es tener primarias como decidir democráticamente no tenerlas"

CRITICA QUE A OTROS "SE LE LLENA LA BOCA DE PRIMARIAS" SIN APLICARLAS

En el Partido Popular la democracia interna a través de primarias parecía un imposible, pero empieza a no serlo. En las últimas fechas Ana Botella, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes se han pronunciado a favor de abrirse a los militantes para que sean ellos, y no el 'dedo divino' de Mariano Rajoy, quien elija candidato. Agustín Conde, exalcalde de Toledo y actual diputado popular, defiende que si no existen primarias en su partido es porque se ha decidido así, aunque no cierra la puerta aunque en un futuro no muy lejano se determine lo contrario.