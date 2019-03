Albert Rivera, en diciembre de 2015: "No voy a apoyar un Gobierno presidido por Pedro Sánchez"

MALDITA HEMEROTECA | ALBERT RIVERA

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha llegado a un pacto de gobierno con el PSOE para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, dijo en diciembre de 2015 que nunca apoyaría un gobierno socialista. Asimismo, explicó que no se arrepentiría de sus palabras porque no quería "participar en un gobierno en el que no cree".