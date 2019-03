Inés Calderón: "Los tres intentos olímpicos han costado más de 8.000 millones de euros"

'El Objetivo' entrevista a Inés Calderón, periodista de sueldospúblicos.com, un portal obsesionado con la transparencia en el dinero público, sobre los costes de la derrota de Madrid 2020.

Según las cifras oficiales, que aún son provisionales, el gasto en la última fase de Madrid 2020, es decir, la 'operación Buenos Aires', ha costado 25 millones de euros. "De estos 25 millones, 11 millones de euros son dinero público aportado por el Ayuntamiento de Madrid y el resto han sido patrocinios privados", explica Inés.

A parte de los 250.000 euros que han gastado en la organización de un teatro infantil y de los 42.000 en uniformes que lució la comitiva, Inés aporta otros destinatarios de ese gasto.

"La elaboración del dossier costó 740.000 euros", dice. El dossier es el informe que presentaron a los miembros del COI donde explican porque Madrid quiere ser ciudad olímpica.

En ese precio no estaba incluida "ni la traducción, ni los soportes, ni la preimpresión, y esto fueron 100.000 euros más, más el IVA, al final el total ronda el millón de euros". Esto en cuanto al dossier que se entrego.

En cuanto al tema más comentado, el discurso de Ana Botella, Ana Pastor explica que para ello se contrató una agencia de comunicación. "El contrato con la agencia de comunicación M ha costado 2,3 millones de euros", apunta Inés.

Esta cantidad no incluye los gastos por el trabajo que realizó Terrence Burns, el 'gurú' de Ana Botella, que escribió su famoso discurso. "Sus honorarios no son públicos", dice Inés. Por lo que no se puede saber cuanto ha cobrado y si va al margen de esos millones.

Este último intento ha costado 25 millones de euros, pero la cifra global de los tres intentos de Madrid por ser olímpica es mucho mayor. "Entre infraestructuras y demás ha costado más de 8.000 millones de euros", señala Inés.

