Antes de comenzar su infiltración, 'El Jefe' de Ballenoil tiene que someterse a un espectacular cambio de look para que sus empleados no le reconozcan durante las jornadas de trabajo que pase con ellos. Cuando 'El Jefe' escucha cómo la estilista le empieza a rapar el pelo, no puede evitar ponerse nervioso: "¿Ya vale, no? Es el sonido de la muerte".

"Parece que tengo diez años menos, tengo el pelo con mucho más volumen", destaca 'El Jefe', entre risas, cuando ve el resultado final. Una divertida reacción que sus amigos repiten nada más ver el nuevo look de 'El Jefe'.