La propuesta de Juanma Moreno de eliminar el impuesto de patrimonio sigue siendo muy criticada por el Gobierno mientras del PP sigue arropando al andaluz. Una de las defensoras de Moreno Bonilla es Isabel Díaz Ayuso, que es la pionera en eliminar este impuesto: "Volvemos al 'España nos roba' cuando lo único que tienen que hacer las comunidades gobernadas por nacionalistas y socialistas es seguir el mismo camino y bajar los impuestos como está haciendo Andalucía".

"Si todas las comunidades eliminan este impuesto, ya no habrá dinero para cosillas como hospitales o colegios", destaca El Gran Wyoming, que reflexiona sobre esto en el plató de El Intermedio: "Parece que al PP se le olvida que con los impuestos se garantiza el Estado de Bienestar y recortarlos puede tener grandes consecuencias en los servicios públicos". Es más, Wyoming afirma que"casualidad o no, justo las comunidades que presumen de eliminar el impuesto de patrimonio, Andalucía y Madrid, están a la cola del gasto sanitario por habitante": "Puede que de ahí no se vayan los millonarios, pero sí los pacientes". Puedes ver la reflexión completa en el vídeo de arriba.