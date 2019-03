El Partido Popular, en su spot médico, salva a un paciente en estado crítico: el rey Juan Carlos

VÍDEOS MANIPULADOS

El spot del Partido Popular no deja de sorprender. Si en su versión original la paciente, España, conseguía salir por su propio pie del hospital, en esta versión creada por El Intermedio es algo mucho más representativo. El rey Juan Carlos I aparece por la puerta y asegura que no va a volver a ocurrir. No necesitará de nuevo asistencia del PP.