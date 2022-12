THE BERY BEST OF I REPORTAJE DE GONZO EN SUDÁN DEL SUR

Sursudanés: "No tenemos futuro, esto es una destrucción total"

‘The very best of El Intermedio’ recuerda el reportaje de Gonzo en Sudán del Sur. El equipo se trasladó al país para aproximarse lo más posible a qué es lo que ha pasado desde el mes de diciembre y qué es lo que está sucediendo. Ante la complicada y violenta situación que se vive a lo largo del país, el colaborador conoció a las víctimas que han sobrevivido a los ataques.