Arantxa, una de las concursantes que más ha hecho reír en 'GS', se junta con Thais Villas en un centro de estética. Aprovechan la ocasión para hablar como dos amigas sobre muchos temas que permiten conocer un poco más a Arantxa, quien confiesa que le da mucha importancia al trabajo y a la formación: "Yo tengo mi título de peluquera y de administrativa".

Y a sus estudios les pone un "pero": "Administrativo me lo saqué pero no me gusta, es un poco rollo, me lo saqué para trabajar sentada y esas cosas". Algo que le hace a Thais no aguantar la risa.

Arantxa cuenta lo que hace en un día normal, los programas que ve, sus aficiones... Y todo ello mientras Thais le acompaña a, como dice la propia concursante, "arreglarse los pieses".