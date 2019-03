Wyoming: "Sólo hay una opción por la que la infanta Cristina se niega a renunciar a sus derechos, por joder"

¿POR QUÉ NO RENUNCIA LA INFANTA A SUS DERECHOS SUCESORIOS?

El Intermedio analiza por qué la infanta Cristina no quiere renunciar a su puesto en la línea de sucesión a pesar de estar perjudicando a la corona seriamente. La infanta Cristina dice que no renuncia por sus hijos, pero Wyoming dice que "no renuncia sólo por joder".