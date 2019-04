Wyo, sobre la venta de viviendas públicas: "Botella diría 'I'm franklin the only thing that had changed is the houser'"

1860 VIVIENDAS PROTEGIDAS FUERON VENDIDAS AL FONDO BUITRE

El Intermedio analiza la respuesta de Ana Botella respecto a la venta de viviendas protegidas al fondo buitre. "Lo único que ha cambiado es el casero", defendía la exalcaldesa de Madrid. Wyoming bromea: "No creo que Ana Botella se atreviera a decir eso, en todo caso diría: 'I'm franklin the only thing that had changed is the houser'".