Wyoming y Sandra Sabatés repasan en 'Mad Max' la última hora de "la distopía apocalíptica que de un tiempo a esta parte se vive en la capital de España". El presentador ha analizado la estrategia de vacunación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, tras improvisar en 48 horas la vacunación de ancianos y profesores: "Es todo una sorpresa detrás de otra. Cuando llegas al centro de salud no sabes si va a salir un médico con una vacuna o Isabel Gemio con un ramo de flores".

Pero no solo eso: la Atención Primaria ha convocado una huelga indefinida en plena campaña de vacunación ante la situación de sobrecarga asistencial. "Así es de terrorífica la sanidad madrileña... presión asistencial, jornadas laborables eternas, recortes de personal y falta de medios. En Madrid está la cosa tan mal que no me extrañaría que cuando nos pongan la vacuna nos pidan que llevemos la tirita de casa", resume Wyoming. Puedes ver el resto de su análisis de la actualidad madrileña en el vídeo principal.

Wyoming responde a las críticas de Ayuso al 8M

El presentador ha respondido de forma rotunda a las críticas de la presidenta madrileña a la manifestación del 8 de marzo, que calificó como "el día de la mujer contagiada". "Eso es como decir que usted es una buena presidenta", le ha contestado Wyoming. Puedes verlo aquí: