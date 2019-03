Wyoming: “¿Dónde está esa condesa antisistema que se enfrentaba a cualquiera?”

NO HA DADO LA CARA TRAS EL CASO DE BELTRÁN GUTIÉRREZ

En contra de su tónica habitual, Esperanza Aguirre no ha hablado sobre el caso de Beltrán Gutiérrez. No ha concedido ninguna entrevista ni ha convocado ninguna rueda de prensa. A Wyoming le extraña que la presidenta del PP madrileño no haya dado la cara. “Esa no es la lideresa que yo conozco”, comenta. “¿Dónde estará Aguirre? ¿Dónde se habrá podido ocultar?”, se pregunta el presentador.