"No he venido a hablar de eso", "Cuántas veces me masturbo no es de interés público", las evasivas de Cebrián para no responder sobre el origen de su patrimonio

SE NIEGA A RESPONDER EN DIFERENTES ENTREVISTAS

El Intermedio analiza la figura de Juan Luis Cebrián y sus evasivas para no hablar sobre el origen su patrimonio o el regalo de un paquete de acciones por valor de 6 millones de euros. Wyoming lo tiene claro: "No todos los días te dan un paquete, si me lo dieran espero que fuera con ticket de regalo para cambiarlo por un cofre de experiencias".