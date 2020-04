En su ya habitual sección de El Intermedio, 'Coronabulos', Sandra Sabatés repasa las informaciones falsas que se han dicho sobre la crisis del coronavirus. El primer bulo que desmiente la periodista parte de una interpretación errónea del BOE que contemplaba que las Fuerzas Armadas pudiera utilizar medios aéreos con técnicas de nebulización en las tareas de desinfección.

Este procedimiento para combatir el coronavirus ha llegado a traducirse en varios médicos de comunicación como que el Gobierno ha ordenado al Ejército fumigar productos químicos desde aviones para intentar frenar el virus. Pero, rápidamente, el Ministerio de Defensa lo ha desmentido.

Pero éste, no es el único bulo creado en los últimos días, otra de las informaciones falsas que asegura que la vitamina C cura el coronavirus. Este titular iría junto a un vídeo de una doctora que dice que aplica a sus pacientes un supuesto protocolo chino administrando altas dosis de vitamina C.

Por su parte, las autoridades sanitarias señalan que no hay ningún tipo de evidencia que confirme esta teoría. Además, esta doctora ya había sido inhabilitada tras desaconsejar la vacuna de la varicela porque consideraba que podía provocar autismo.

Por último, Sandra Sabatés desmonta el bulo que afirma que los salvaslips aumentan la eficacia de las mascarillas: "Las autoridades farmacéuticas y sanitarias han dicho que esta ocurrencia no tiene ningún tipo de eficacia".