LA ALCALDESA DE MADRID, CON LOS REFUGIADOS

Manuela Carmena explica en El Intermedio que le parece "bonito" que la bandera de "welcome refugees" siga "estando allí y además en inglés". Asegura que la han criticado por ponerlo en ingles pero se niega a cambiarlo porque "los refugiados español seguro que no saben y en inglés es más fácil": "Están en un campo desesperadas pensando que todo el mundo las ha olvidado, me gusta que sepan que Madrid no les olvida, que les quiere y que nos gustaría tenerlos con nosotros".