El Gran Wyomign presenta en El Intermedio el nuevo y esperadísimo hit navideño de Leticia Sabater, 'Papá Noel, you're the only one', un tema con el que la artista pretende felicitar las Navidades en inglés.

Tras ver un fragmento del videoclip, el presentador asegura que la canción "va a marcar estas Navidades": "Los niños no van a pedir la Play 5, sino un sistema de alarmas para que ese Papá Noel (el que sale ene l videoclip) no entre en sus casas".

El villancico de la extravagante artista no es lo único que está llamando la atención estos días, previos a la Navidad. En El Intermedio, Dani Mateo ha descubierto que las luces navideñas de Burgos tienen un "sospechoso parecido" al coronavirus.