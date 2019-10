Uno de los momentos más tensos ocurridos durante la exhumación de Franco fue cuando se produjo un forcejeo entre la familia Franco y la Policía.

Sucedió en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, cuando los familiares trataban de salir del panteón tras el funeral del dictador. En el vídeo se observa cómo la Policía no deja salir a los familiares porque pretendía registrar a uno de los nietos del dictador, Francis Franco, al sospechar los agentes que podría haber introducido un bolígrafo con cámara.

En ese momento, se escucha al abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera Molina, decir: "Esto es una dictadura. Ya está bien, un poquito de dignidad después de lo que nos han hecho".

"Con lo que les molestan a ellos las dictaduras, cómo le pueden hacer eso. Les dan donde más les duele", reflexiona El Gran Wyoming. Y añade: "Me he quedado muy impresionado, el abogado de los Franco quejándose de que esto es una dictadura. Debe ser el único que no se ha enterado de que llevamos cuatro elecciones generales en cuatro años".