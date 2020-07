El Gran Wyoming charla en este vídeo de El Intermedio con Fernando Trueba, quien reflexiona sobre cómo han cambiado las relaciones entre padres e hijos. "Digo qué suerte tienen los niños de ahora de poder contarle las cosas a sus padres y por otro lado digo qué bien que en nuestra época todo era un mundo paralelo", afirma el director de cine, que destaca que "igual en el término medio, como siempre, debe de estar lo bueno".

Trueba explica que lo mejor es "que tengas la suficiente independencia, pero a la vez no tengas que estar preocupado de castigos o de que te peguen". Un argumento que comparte El Gran Wyoming, quien recuerda cómo cuando eras "pequeño te daban mucha vergüenza tus padres, salvo los más íntimos, que sabían de quién eras hijo".

Además, Wyoming recuerda una anécdota que vivió en su colegio. "Me acuerdo de una vez cuando era pequeño que mi padre se asomó a mi clase y todos los niños le miraron. Fue casi un trauma, me dio tal vergüenza que hice como si no fuera mi padre".

La reflexión de Fernando Trueba

Fernando Trueba reflexionó también sobre cómo fue su infancia. Y es que la vida ha cambiado mucho desde que ambos eran pequeños. El director de cine aseguró que su madre sí que era algo más restrictiva de lo normal con las salidas a la calle.

"A todos los niños les daban una peseta o cinco todas las semanas, a nosotros no. La única forma de que mi padre o mi madre te dieran dinero era que dijeras que era para un libro", explicó Trueba, que afirmó que la causa de ello estaba en que ellos no pudieron estudiar. Sin embargo, a él y a sus hermanos les regañaban por no tomar vino. "¡A quién habrá salido!", recordó el director que le decía su madre.