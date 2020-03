La familia Couso tendrá que encajar un nuevo revés por parte del Gobierno después de que la Abogacía del Estado, que depende jerárquicamente del Ejecutivo, se haya posicionado en contra del pago de la indemnización al recurrir al Tribunal Supremo.

"Desde El Intermedio mandamos todo nuestro apoyo a la familia de José Couso. Han pasado 17 años del trágico asesinato, y en este tiempo nos ha tocado informar de los continuos varapalos políticos y judiciales que han recibido", ha expresado Wyoming.

Pues, tal y como ha explicado, "esta última indemnización era, al menos, un pequeño consuelo que, de nuevo, se ve frustrado".

"Francamente, podíamos esperar muchas cosas de este Gobierno progresista, pero no que retirara a la familia Couso el apoyo que le mostraba cuando estaba en la oposición", ha destacado.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha transmitido a la familia Couso toda la solidaridad y apoyo del Ejecutivo, y ha atribuido la responsabilidad del recurso a "cuestiones técnicas".

"¿Cuestiones técnicas? ¿Qué habrá pasado? Porque así, a bote pronto, solo se me ocurre que el Estado quería pagar los 182.000 euros de indemnización, pero el cajero solo les permitía sacar 500", ha comentado Wyoming.

Sin embargo, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, sí que ha mostrado tener claro por qué la Abogacía del Estado había recurrido pagar la indemnización a la familia Couso.

"La sentencia del caso Couso transforma el derecho de protección consular casi en la obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español que se encuentre en el extranjero. Eso abre de una manera tan extensiva el derecho de protección consular que es inasumible para el Estado", ha señalado.

Una explicación que no ha convencido a Wyoming: "A mí me parece que, aquí, lo único inasumible es que la familia Couso no vaya a recibir ninguna reparación por esta injusticia".

"La representación diplomática de este país siempre debería proteger a los españoles en el extranjero, y da igual que se trate de un periodista asesinado por tropas de otro país o de un turista al que Mickey le roba la cartera en Disneyland", ha destacado.

Otros momentos destacados

Maribel Permuy, madre de José Couso, cámara asesinado en Irak en 2003, asegura que si a su hijo le hubiese matado ETA, "sería reconocido de otra manera, pero como lo mataron los yanquis, nunca van a luchar" por ellos.

El 8 de abril de 2003, el ejército de Estados Unidos disparó contra el Hotel Palestina, donde se alojaban corresponsales de prensa. Murieron tres periodistas, entre ellos el cámara español José Couso.