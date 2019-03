Iñaki Gabilondo: "Pedro Sánchez y Susana Díaz no son los mejores para reconstruir al PSOE"

DETALLA QUE "SÁNCHEZ VIVIÓ ACORRALADO DESDE EL PRINCIPIO"

Iñaki Gabilondo detalla en El Intermedio que aunque "habrán influido voces, los barones tenían muy claro que no tenían la intención de aproximarse a Podemos". Además, explica que Pedro Sánchez "reaccionó mal dándole un carácter trágico al envolverse como un héroe en la bandera del no es no".