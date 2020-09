Joan Pons es un enfermero español que trabaja en Reino Unido. Se marchó hace 20 años porque no podía encontrar trabajo más que de días o incluso horas y no un buen contrato, por lo que se dedicaba a repartir pizzas.

En El Intermedio ha querido contar su historia, que es como la de muchos sanitarios que han decidido emigrar para poder trabajar en otros países. Explica que las condiciones laborales fueron importantes a la hora de tomar la decisión de marcharse en busca de su sueño, el de ejercer de enfermero.

Cuando llegó era "el rey del mambo" y ganaba más dinero que ahora, a causa del Brexit, pero asegura que más allá del sueldo hay otras cosas que tiene en Reino Unido que no tiene en España: "Tengo una pensión, 42 días de vacaciones al año, me pagan seis meses de sueldo completo si me pongo enfermo... Hay otras condiciones", señala Pons.

Marcándose también ha podido elegir la especialidad de enfermería que le gusta y tener así una carrera. "Me gustaría haber hecho la carrera tan bonita que he tenido en España, es una espina clavada", cuenta.

Aunque reconoce que su sueño, y el de muchos de sus compañeros que trabajan en Reino Unido, es volver a trabajar en España. "Si me dan un contrato decente, fijo, con una buena remuneración no me lo pensaría", asegura.

Además, cuenta que los enfermeros españoles son muy bien valorados: "Podemos ir a cualquier rincón del mundo". Por eso, dice que se quedó "boquiabierto" con las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien asegura que faltan médicos en la comunidad.

"No falta personal, falta inversión y contratos de enfermeros, porque la calidad está comprometida ya que hay pocos enfermeros por cada paciente", responder el enfermero a las declaraciones.

Volutario de la vacuna de Oxford

Joan es además voluntario de la vacuna del coronavirus en la que trabaja Oxford. Ha explicado en el programa que después de trabajar en primera línea, ver cómo sufrían los pacientes y sus propios compañeros, se decidió a ser voluntario.

"Mi amor a la vida y el odio al virus me han hecho dar un paso adelante y poner mi granito de arena siendo voluntario", cuenta.

Las polémicas frases de Díaz Ayuso que dan "risa y miedo"

El Gran Wyoming también ha analizado en El Intermedio las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desvela que detrás de las alocadas asociaciones de ideas de Ayuso se oculta un discurso ultraliberal y moralmente discutible.