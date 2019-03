El Gran Wyoming: "El problema no es que a España no le guste una Cataluña independiente, es que no sabemos inglés"

EL PRESENTADOR ANALIZA LOS CARTELES EN INGLÉS DE CATALUÑA

Durante todos los años que se mantiene en actualidad el tema de la independencia de Cataluña, algunos de los carteles de los manifestantes estaban escritos en inglés, como por ejemplo 'Catalonia is not Spain' o 'Freedom for Catalonia'. El Gran Wyoming cree que ese es uno de los grandes problemas del entendimiento entre las dos partes, ya que en España, los políticos tienen en nivel de inglés justo. ¿Podría ser una razón de peso la diferencia de idioma para que no se llegue a un entendimiento entre España y Cataluña?