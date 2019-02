La polémica en torno a la exhumación de los restos de Franco ha hecho reflexionar a El Gran Wyoming. Por eso, ha decidido hacer a Sandra Sabatés depositaria de sus últimas voluntades. "No quiero que a mí me pase lo mismo que al caudillo", afirma el presentador de El Intermedio.

"Cuando deje este mundo no me enterréis ni me incineréis. Quiero que me disequéis y me dejéis aquí en el plató", afirma Wyoming, que asegura que, gracias a su nariz, le podrán utilizar como perchero en el plató.

Además, El Gran Wyoming durante el programa le ha preguntado a Google cómo somos los españoles. "Nos define como a Íñigo Montoya", bromea el presentador.