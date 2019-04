'Iñaki Is the New Black': El Intermedio se encierra con Urdangarin para agradecerle los momentos que ha dado al programa

YA NO HABRÁ MÁS CHISTE DEL "DUQUE EMPALMADO"

El Intermedio se solidariza con Iñaki Urdangarin para agradecerle los grandes momentos que ha dado al programa y lo hace con 'Iñaki is the new black'. "Menuda injusticia, seis años sin hacer chistes del duque empalmado", ha lamentado Wyoming. Thais Villas, Dani Mateo, Gonzo, Wyoming y Sandra Sabatés ya tienen su foto de presidiarios.