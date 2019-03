Antonio Baños: "No renunciamos a una declaración de independencia. La haremos cuando las condiciones sean las correctas"

TRAS LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES

El candidato de la CUP Antonio Baños visita 'El Intermedio' para hablar de los resultados de las elecciones catalanas del 27S. El sí no ganó el plebiscito y la CUP cree que no se puede aprobar una declaración unilateral de independencia de forma inmediata. Sin embargo, deja claro que aunque crean que "una declaración de independencia se tiene que hacer con un mandato democrático mayoritario", no quiere decir que renuncien a "hacerla" cuando "las condiciones sean correctas". "No quiere decir es que hemos dejado de ser independentistas y que hemos parado el proceso independentista, al contrario", comenta.