"¿Somos más exigentes con nosotros mismos que con los demás?", se pregunta Wyoming, que en el monólogo con el que arranca El Intermedio hable de los casos de Paco de Lucía, que de niño se pasaba horas tocando la guitarra, o Michael Phelps, que combinaba su duro entrenamiento con desayunos de tres sándwiches de huevos fritos, dos tazas de café, una tortilla gigante, pan y tarta de chocolate.

En el vídeo sobre estas líneas, el presentador también reflexiona sobre la falta de exigencia que hay con los políticos: "Parece que nos conformamos con que no sean fascistas", comenta mientras analiza el primer discurso de Meloni en el que aseguraba no sentir simpatía por el régimen de Mussolini. "No sé qué es mas preocupante, que Meloni tenga que tranquilizar a la población italiana sobre esa cuestión, o que sea mentira", señala Wyoming, que recuerda los vínculos de la nueva primera ministra transalpina con el fascismo y afirma que, para evitar casos como este en el futuro, "deberíamos ser más exigentes con nuestros políticos. Los ciudadanos merecen mucho más".