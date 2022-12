La cantidad que llegó a tener Bárcenas en Suiza era de 22 millones de euros. Para entender la cifra, Usun aclara que son 3.660 millones de pesetas, “la moneda del futuro”, asegura Wyoming.

Sandra Sabatés hace un cálculo de cuanto dinero ha manejado el extesorero. En el supuesto de que Bárcenas fuera un español típico que ahorra un 11,6 de su sueldo, hubiera ganado 189 millones de euros. 31.447 millones de pesetas.

No es de extrañar que tenga tanto dinero, si se hacen caso a las palabras de su amigo Francisco Correa, donde presume de haber llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas en una tanda. A él también le encontraron en Suiza 18 millones de euros, 2.995 millones de pesetas.

La cantidad total asciende a 120 millones de euros públicos en la trama. Aunque algunos pensaban que Gürtel eran 4 trajes, los integrantes de la trama han hecho desaparecer 19.996 millones, lo que se conoce como “magos de las finanza”, asegura Wyoming.

Un dinero que el Gobierno podía haber empleado en no hacer desaparecer la ayuda a los alquileres de los jóvenes que recortaron en un 30%, la paga extra a los funcionarios de Aragón, en no despedir a 2.500 profesores interinos y en no dejar fuera de la ayuda a la dependencia a 30.000 personas.