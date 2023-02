El Gran Wyoming comienza El Intermedio profundizando en un concepto que siempre le pareció "confuso": "El decoro". "Me consuela saber que no soy el único que tiene problemas para comprender este concepto", comenta, ya que este miércoles el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha prohibido colgar cualquier cartel en los centros de salud que sirva para informar o apoyar la huelga de los sanitarios "para mantener el decoro". "A la administración de Ayuso les importa mucho el decoro de estos centros", comenta el presentador, y, por eso, "despidieron a 6.000 sanitarios, porque eran unos maleducados que no saludaban de usted".

Sin embargo, Ayuso ha ido hoy más lejos asegurando que colgar carteles de apoyo a las protestas no solo no es decoroso, sino que "es asqueroso". "No sé si los sanitarios y usuarios que cuelgan un cartel en contra del desmantelamiento de la sanidad pública están actuando sin decoro", dice El Gran Wyoming, que justifica que "si por decoro entendemos propiciar un comportamiento respetuoso y adecuado, Ayuso no lo está teniendo". ¿La razón? "Una presidenta respetuosa no menosprecia e insulta tanto a los sanitarios como a los manifestantes que han salido a defender la sanidad pública".