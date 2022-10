El Intermedio ha tenido acceso a las imágenes "en exclusiva" de la conversación de Pedro Sánchez (imitado por Raúl Pérez) con Isabel Díaz Ayuso (imitada por Cristina Gallego) para intentar desbloquear la situación del Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, aunque el 'presidente' ha llamado al despacho de Alberto Núñez Feijóo para hablar con el líder del PP del tema, 'Sánchez' se ha encontrado con que le ha contestado al teléfono 'Isabel Díaz Ayuso'.

"He pensado, '¿para qué le voy a decir a Feijóo lo que tiene que hacer todo el rato?', para eso voy a su despacho y hablamos directamente", ha destacado la presidenta madrileña, que le ha hecho una "propuesta para desbloquear de una vez el Consejo General del Poder Judicial". "Para llegar a un acuerdo, tienes que hacer un tatuaje con la bandera de España y dejarte bigote". Pero a 'Sánchez' no le convence: "No me favorece el bigote, todo lo que sea tapar esta cara es un grave error". Pero sí, hay más propuestas de 'Ayuso'. Descubre sus ideas y las reacciones de 'Pedro Sánchez' en el vídeo de arriba.