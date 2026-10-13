La princesa Leonor y el Toisón de Oro que se cayó en el desfile militar: "La reina Letizia no estaba conforme y se lo volvía a retocar"

Tatiana Arús repasa en Aruser@s los momentos más destacados de la familia real en el desfile militar del 12 de octubre y destaca la anécdota de la princesa Leonor con el Toisón de Oro.

La familia real se volvió a reunir al completo para presidir uno de los actos institucionales más importantes de su agenda: el desfile militar del 12 de octubre. Tatiana Arús analiza en Aruser@s una de las imágenes que más ha llamado la atención: "Cuando la pobre princesa Leonor se percataba de que se le había caído el Toisón de Oro".

La joven esperó la indicación de su padre, el rey Felipe, para poder agacharse a cogerla. "Lo divertido ha sido que después, veíamos a la reina Letizia que no estaba conforme con cómo había quedado y lo volvía a retocar, como cualquier madre haría", indica la colaboradora, que destaca que llevaba la versión en miniatura. "La oficial pesa 1 kg", añade.

En la tribuna, el rey volvía a recolocarlo. Pero lo que más le preocupa a Alfonso Arús es el tamaño de la gorra del uniforme, que no le deja ver con claridad.

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