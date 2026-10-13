Pilar Eyre desvela cómo es la relación del rey Felipe y la reina Letizia: "Son unos excelentes compañeros de trabajo"

Pilar Eyre desvela los entresijos de la familia real en este vídeo a Thais Villas, a la que explica que el rey Felipe "es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letizia no le hace gracia".

Thais Villas entrevista en este vídeo a Pilar Eyre, que acaba de publicar el libro 'Sucesión'. "Es un tema recurrente", destaca al escritora, que confiesa que ha tenido "que quitar tacos" por recomendación de su editora. "Yo en el libro cuento cómo responde Letizia a las bromas de Felipe", destaca Eyre, que destaca que el rey "es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letizia no le hace gracia": "Delante de la gente es capaz de decirle que lo que ha dicho no tiene ninguna gracia".

"Felipe y Letizia yo creo que hacen un buen equipo", afirma la periodista, que, preguntada por Thais Villas sobre si son "compañeros de trabajo", responde: "Son unos excelentes compañeros de trabajo, mientras que Sofía y Juan Carlos hace muchos años que no se llevan, no tienen comunicación y se detestan". Por otro lado, la escritora desmonta que el rey emérito esté triste por no volver a España: "Él se lo está pasando muy bien donde está, le encanta la forma de vida en los países árabes y está muy bien acompañado" y no precisamente gente de su edad ni del sector masculino.

Pero, ¿a quién le cae peor Letizia, a la reina Sofía o al rey emérito? "Al rey, que le atribuye todo tipo de conspiraciones porque supongo que no quiere atribuírselo a su hijo, cree que Felipe no tiene carácter y que es la asturiana la que tiene la culpa de todo", afirma la periodista, que destaca que a Juan Carlos I lo que más le molestaba de Letizia "es que fuera periodista" pensando que iba a filtrar todo: "Se veía como tener el monstruo dentro de casa, lo que hacían es que solo hablaba Letizia en las cenas". "Juan Carlos decía que solo se hablaba en el idioma Letizio porque era el único que se hablaba en la cena", afirma Eyre, que destaca que se tiene mucha manía en general a la reina.

"Letizia se tuvo que convertir en loba" tras todas las críticas recibidas, explica Pilar Eyre, que analiza a Leonor: "Soy bastante crítica con su papel público, porque será la reina de nuestros hijos y nietos y los debe atraer, pero no veo a la juventud decantada por la monarquía". Y es que la experta en la Casa Real afirma que Leonor "no participa en las preocupaciones de la gente joven, como son la vivienda, el ecologismo, la precariedad laboral...": "Yo veo las herederas europeas, como las de Holanda, que van a recoger plástico a las playas". "Es que es más moderna la reina Sofía que Leonor", critica Eyre, que apunta a que "no tienen ni perro" mientras todas las familias reales europeas tienen perro.

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