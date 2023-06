Aún no ha empezado la campaña electoral pero los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales anticipadas ya están han arrancado la precampaña con numerosas entrevistas en medios y entre ellos el presidente del Gobierno que acude este martes a El Intermedio para someterse a una entrevista de la mano deSandra Sabatés yWyoming. Así lo anunciaron la semana pasada, "Y no, no es Raúl Pérez maquillado", aseguró el presentador, que explica que en esta ocasión se trata del "chachi".

Sánchez se someterá a las preguntas de Sandra Sabatés, en pleno momento decisivo de debates electorales y cierre de pactos entre el PP y Vox en municipios y gobiernos autonómicos. Además, Wyoming traerá al programa su habitual sentido del humor y ha prometido "estar a la altura" para esta "Cumbre de guapos": "Llevaré puesto mi mejor trikini".

Horario y dónde ver

Aunque la hora exacta en la que aparece el actual Presidente del Gobierno en el plató, sí que se sabe que el programa se emite este martes a las 21:30, antes de una nueva entrega de la serie Nacho protagonizada por Martiño Rivas. Se podrá ver el programa en directo en el canal de televisión de laSexta u online, en la app o la página web de la plataforma de streaming de Atresplayer.