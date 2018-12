La reivindicación feminista de la cómica Patricia Sornosa: "Me rapo la cabeza porque no tengo por qué gustarte"

La cómica Patricia Sornora se rapa la cabeza con una reivindicación: "No te tengo que gustar. No estoy aquí para gustarte. Me gustaría gustarle a todo el mundo pero es una fantasía extraña", comenta.

"Mi madre, hoy, cada vez que me rapo la cabeza se ilusiona cuando lo llevo un poco más largo", continúa la cómica. En ocasiones, también sale descalza para recordarse a sí misma que "no le tengo que gustar a mi madre".

Cuando el machismo no es capaz de ver lo que piensa una mujer al oír: "No te tocaba ni con un palo"

Sandra Sabatés entrevista en Mujer tenía que ser de El Intermedio a la cómica y actriz Patricia Sornosa. En este vídeo analizamos cómo se vive la desigualdad de género en el humor.