Wyoming: "Los ricos también nos preocupamos por los temas sociales"

¿POR QUÉ RATO SE ACOGIÓ A LA AMNISTÍA FISCAL DE MONTORO?

"Para muchos la amnistía fiscal es como la puerta del muro de Juego de Tronos. No se debe abrir ni una rendija porque se te cuela lo peor de cada casa", asegura Wyoming en El Intermedio. Pero no es esa la opinión del presentador del programa, que se pliega a las palabras de Cristóbal Montoro sobre la amnistía fiscal para explicar que "Rodrigo Rato no se acogió a ella para evitar pagar impuestos, sino para pagar más y que su dinero se invierta en servicios sociales".