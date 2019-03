Wyoming, sobre Rajoy: "A los pocos meses de llegar al Gobierno, le picó una Smart-TV HD y se convirtió en 'Plasman'"

CADA VEZ QUE SE ENFRENTA A UNA AMENAZA, SE METE EN UNA CABINA DE TELÉFONO

A Wyoming le sorprende que Mariano Rajoy no acuda al debate a cuatro del 7 de diciembre ya que en 2012 el presidente del Gobierno aseguraba que iba a "dar la cara" y no se iba "a esconder". "¿Dónde está el Rajoy que no se escondía?", pregunta Wyoming, quien cree que, "al picarle una Smart-TV HD, se convirtió en 'Plasman'".