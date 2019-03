Wyoming: “Bárcenas es un hombre de palabra. Se ha esperado a que estuviéramos en directo para salir del talego”

Tras la salida de Luis Bárcenas de la prisión de Soto del Real, en la que ha saludado a sus compañeros del módulo cuatro, El Gran Wyoming hace un balance de la comparecencia ante los medios del extesorero. El presentador aprovecha también para saludar al módulo cuatro: “Sabemos que nos veían todos los días porque Luis, el The Fucking Master of the Universe, les obligaba a poner El Intermedio, ese es nuestro hombre”. Además, Wyoming asegura que ha habido reinserción porque “que ha recortado las patillas”.

