Wyoming: “Así funciona un político español: no sabe inglés, no responde a lo que le preguntan y se deja el micrófono abierto”

Con cascos, sin cascos. Parece que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, no se aclara en la rueda de prensa. Se quita los cascos de traducción simultánea cuando le preguntan en inglés sobre el paro y contesta al periodista hablando de infraestructuras.

"Quizá sea hora de mejorar el nivel de inglés" le aconseja Wyoming o si no al menos "ponerse los cascos". Pero el bochorno no queda aquí.

El compañero de Botella le dice a micrófono abierto que no le ha contestado a la pregunta. Y es que como dice Wyoming, con esta actuación ha quedado patente como funciona un político español: "No sabe inglés, no responde a lo que le preguntan y se deja el micrófono abierto".