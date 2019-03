Señora a Castelo: "Cuando tengo ganas llamo a un amiguete"

CASTELO SALE A LA CALLE PARA PREGUNTAR CÓMO QUITARSE LAS GANAS DE 'DARSE UN HOMENAJE'

En 'The very best of El Intermedio' recordamos el reportaje de Antonio Castelo, el follamigo oficial de ‘El Intermedio’ que salió a la calle para comprobar si la gente había tomado buena nota del aula de sexualidad y sabe cómo evitar masturbarse. Una señora explica cómo combate el “darse un homenaje”. Y es que ella cuando tiene ganas llama a un “amiguete” y cuando no pues “lo otro. Un día es un día, y dos son dos”, explica.