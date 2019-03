Desde su salida de la cárcel a la cofradía de Luis del Gran Poder: así fueron los momentazos de Bárcenas, "el puto amo" de El Intermedio

El Intermedio no podía faltar a un día tan señalado: la salida de la cárcel de Luis Bárcenas. Gonzo se trasladó a la puerta de la prisión para recibir al extesorero del PP como se merece, con una limusina blanca, abastecida con todo lo que pudiera necesitar: bombones, champán y un conductor de Suiza.

Ante un día tan especial en la vida de Luis Bárcenas, El Intermedio decidió que saliera en rogativa la cofradía de Nuestro Padre Luis del Gran Poder. Encabezada por los hermanos mayores de la cofradía del Señor de las Tres Demandas Dani Mateo y Thais Villas, la procesión se adentró en plató para dar inicio a su estación de penitencia, con una saeta cantada por un espontáneo.

El Gran Wyoming analizó la salida de prisión de Luis Bárcenas con una destacada noticia: "El puto amo es un hombre de palabra ya que ha esperado a que estuviéramos en directo para salir del talego". Además, el presentador de El Intermedio hizo un balance de la comparecencia ante los medios del extesorero del PP.

El reportero José Yélamo tampoco se podía perder el momento y se trasladó a las puertas del domicilio de Luis Bárcenas para contar la última hora. El periodista explicó que Rosalía Iglesias continuaba recluida en su casa, desde donde había recabado los 200.000 euros que sacaron a su marido de Soto del Real.

Además, el periodista aseguró que una de las cosas que más ha llamado la atención de la salida de Luis Bárcenas de prisión ha sido el vínculo con sus compañeros del módulo cuatro y el saludo que ha hecho dirigido a ellos: "No sabemos si va a quedar para la posteridad".

Otro de los momentos más destacados que protagonizó el extesorero del PP fue su comparecencia ante los periodistas en la misma puerta de Soto del Real. Además, al inicio del relato una cara conocida le llamó la atención, la del periodista Pedro Gómez, de laSexta Noticias, que tras pasarse meses esperándole en la puerta de su casa, se ganó su afecto. "A usted le conozco yo, le veía en la puerta de mi casa", le dijo Bárcenas al periodista.

Ante todos estos momentazos que ha protagonizado Luis Bárcenas, El Gran Wyoming se desplazó hasta el altar de Luis del Gran Poder para rendirle homenaje. Y es que puede que en el PP Luis Bárcenas repartiera sobres, pero en El Intermedio repartió algo mejor, "picos de audiencia".

Pero las noticias sobre el extesorero más famoso de España no terminaron con su salida de prisión. Por eso, El Gran Wyoming decidió dedicar un monólogo a la vuelta a escena de Luis Bárcenas: "Vuelve el hombre más temido del PP, 'The fucking Master of the universe'".